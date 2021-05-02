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Эрик Гарсия близок к подписанию контракта с «Барселоной»

02 Мая 2021, 11:18,

«Барселона» подошла вплотную к подписанию контракта с защитником «Манчестер Сити» Эриком Гарсией, который станет свободным агентом в конце сезона. Ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола выражал восхищение 20-летним футболистом, но признал, что не может его удержать в команде.

Агент Гарсии Иван де ла Пенья ведет переговоры с каталонцами с начала года, и ожидается из успешное завершение уже в этом месяце, сообщает Mundo Deportivo.

Из-за сложной финансовой ситуации в клубе «Барселона» обращает более пристальное внимание на свободных агентов.

Гарсия оценивается в 20 млн евро, в текущем сезоне он провел 10 матчей.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Эрик Гарсия
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