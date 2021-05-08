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​Стерлинг пожаловался на судейство

08 Мая 2021, 23:30,

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг дал комментарий после домашнего поражения от «Челси» со счётом 1:2.

«Сложно принять результат. У нас были моменты, чтобы решить исход поединка, но нас наказали. Вот и всё.

Эпизод с неназначенным пенальти? Я не смог пробить из-за действий соперника. Не знаю, почему не назначили пенальти. Я думал, что ВАР поможет, но эпизод не рассмотрели должным образом. Судья сказал, что момент был проверен, и пенальти не было. Но это был чистый одиннадцатиметровый», - сказал Стерлинг Sky Sports.

«Манчестер Сити» упустил возможность завоевать титул чемпиона Англии уже в субботу.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Рахим Стерлинг
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
08 Мая 2021, 23:38

Стерлинг пожаловался на судейство в Этом матче?)) Офигеть.

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