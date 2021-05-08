​Стерлинг пожаловался на судейство

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг дал комментарий после домашнего поражения от «Челси» со счётом 1:2.

«Сложно принять результат. У нас были моменты, чтобы решить исход поединка, но нас наказали. Вот и всё.

Эпизод с неназначенным пенальти? Я не смог пробить из-за действий соперника. Не знаю, почему не назначили пенальти. Я думал, что ВАР поможет, но эпизод не рассмотрели должным образом. Судья сказал, что момент был проверен, и пенальти не было. Но это был чистый одиннадцатиметровый», - сказал Стерлинг Sky Sports.

«Манчестер Сити» упустил возможность завоевать титул чемпиона Англии уже в субботу.