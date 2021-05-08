​Стерлинг пожаловался на судейство

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08 Мая 2021, 23:30,
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Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг дал комментарий после домашнего поражения от «Челси» со счётом 1:2.
«Сложно принять результат. У нас были моменты, чтобы решить исход поединка, но нас наказали. Вот и всё.
Эпизод с неназначенным пенальти? Я не смог пробить из-за действий соперника. Не знаю, почему не назначили пенальти. Я думал, что ВАР поможет, но эпизод не рассмотрели должным образом. Судья сказал, что момент был проверен, и пенальти не было. Но это был чистый одиннадцатиметровый», - сказал Стерлинг Sky Sports.
«Манчестер Сити» упустил возможность завоевать титул чемпиона Англии уже в субботу.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Рахим Стерлинг
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