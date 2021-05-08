​Такого не было больше 40 лет: «Манчестер Сити» пропустил 2 гола в АПЛ дома в 4 играх кряду

«Манчестер Сити» не смог оформить титул чемпиона Англии, проиграв на своём поле «Челси» со счётом 1:2. Команда Хосепа Гвардиолы пропускала по два гола в каждом из 4 последних домашних матчей АПЛ. Как сообщает Opta, в последний раз «горожане» пропускали как минимум дважды в 4 домашних играх чемпионата подряд в декабре 1978 года.

До поражения от «Челси» «Манчестер Сити» дома в Премьер-лиге уступил «Лидсу» (1:2), обыграл «Саутгемптон» (5:2) и проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2).

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Сити» сыграет в гостях у «Ньюкасла».