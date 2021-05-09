Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Тухель: «Такие напряжённые периоды позволяют команде расти»

09 Мая 2021, 11:29,

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу последних результатов команды. Лондонцы стали финалистами Лиги чемпионов и поднялись на 3 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Серия качественных игр с нужным результатом -  лучшее, что может быть. Мы очень устали, каждый отдал много сил. Такие напряжённые периоды в играх с такими большими соперниками позволяют команде расти», - приводятся слова Тухеля на официальном сайте «Челси».

Напомним, на уходящей неделе «Челси» обыграл «Реал» (2:0) и «Манчестер Сити» (2:1). Следующий матч команда Томаса Тухеля проведёт 12 мая против «Арсенала».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель
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