​Тухель: «Такие напряжённые периоды позволяют команде расти»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу последних результатов команды. Лондонцы стали финалистами Лиги чемпионов и поднялись на 3 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Серия качественных игр с нужным результатом - лучшее, что может быть. Мы очень устали, каждый отдал много сил. Такие напряжённые периоды в играх с такими большими соперниками позволяют команде расти», - приводятся слова Тухеля на официальном сайте «Челси».

Напомним, на уходящей неделе «Челси» обыграл «Реал» (2:0) и «Манчестер Сити» (2:1). Следующий матч команда Томаса Тухеля проведёт 12 мая против «Арсенала».