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Коул: «Вернера недооценивают»

02 Мая 2021, 17:19,

Экс-защитник сборной Англии Эшли Коул высказался о нападающем «Челси» Тимо Вернере.

«Я действительно считаю, что Вернера недооценивают. Да, все говорят о том, что он упускает хорошие моменты, но тренер думает: «Умеет ли Тимо находить свободные зоны и открываться, чтобы у него были шансы?».

Тухель хочет, чтобы его команда играла между линиями, используя диагональные передачи, в таком футболе Вернер очень важен, он забегает в те зоны, в которые стягиваются защитники, позволяя Маунту чаще получать мяч», - цитирует Коула Sky Sports.

25-летний Вернер сыграл 32 матча в нынешнем сезоне АПЛ, забил шесть голов и отдал десять голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эшли Коул, Тимо Вернер
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