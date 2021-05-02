Коул: «Вернера недооценивают»

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02 Мая 2021, 17:19,
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Экс-защитник сборной Англии Эшли Коул высказался о нападающем «Челси» Тимо Вернере.
«Я действительно считаю, что Вернера недооценивают. Да, все говорят о том, что он упускает хорошие моменты, но тренер думает: «Умеет ли Тимо находить свободные зоны и открываться, чтобы у него были шансы?».
Тухель хочет, чтобы его команда играла между линиями, используя диагональные передачи, в таком футболе Вернер очень важен, он забегает в те зоны, в которые стягиваются защитники, позволяя Маунту чаще получать мяч», - цитирует Коула Sky Sports.
25-летний Вернер сыграл 32 матча в нынешнем сезоне АПЛ, забил шесть голов и отдал десять голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Эшли Коул, Тимо Вернер