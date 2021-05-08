Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​«Манчестер Сити» и «Челси» объявили стартовые составы

08 Мая 2021, 18:51,

В субботу вечером в Премьер-лиге Англии пройдёт матч с приставкой «топ» - «Манчестер Сити» примет «Челси». В случае победы команда Хосепа Гвардиолы досрочно завоюет чемпионский титул АПЛ.

С первых минут в составе «Манчестер Сити» на поле выйдут такие игроки: Эдерсон, Диаш, Лапорт, Аке, Канселу, Менди, Родри, Торрес, Стерлинг, Агуэро, Жезус.

Состав «Челси», в свою очередь, будет представлен такими исполнителями: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Джеймс, Алонсо, Канте, Гилмор, Зиеш, Пулишич, Вернер.

Стартовый свисток команды услышат в 19:30 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на LiveResult.

Добавим, что через три недели «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
08 Мая 2021, 19:44

Обе команды выходят с почти что резервными составами, наверное сказалось усталость от полуфиналов ЛЧ...

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