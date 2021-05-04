Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Фанаты «Челси» будут присутствовать на заседаниях совета директоров

04 Мая 2021, 19:47,

«Челси» пошёл на необычный шаг, решив стать действительно ближе к своим болельщикам. С 1 июля этого года на заседаниях совета директоров клуба будут присутствовать фанаты. Речь идёт о трёх представителях фанатов, которых будут выбирать перед каждым сезоном. Клуб обещает представить такие критерии отбора, чтобы обеспечить максимальное разнообразие в этой тройке.

«Три представителя фанатов, прошедшие отбор, будут присутствовать на заседаниях совета директоров, чтобы обеспечить учёт общих настроений болельщиков в процессе принятия клубом решений», - говорится на сайте «Челси».

Напомним, что несколько недель назад фанаты «Челси» заблокировали автобус с командой, который ехал на матч Премьер-лиги. Это была акция протеста, связанная со вступлением «Челси» в Суперлигу. Через пару часов лондонцы вышли из проекта, как и другие топовые клубы Англии.  

Владельцем «Челси» является россиянин Роман Абрамович.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
04 Мая 2021, 19:58

Вот это ЗДОРОВО !!!!

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