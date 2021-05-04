​Фанаты «Челси» будут присутствовать на заседаниях совета директоров

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04 Мая 2021, 19:47,
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«Челси» пошёл на необычный шаг, решив стать действительно ближе к своим болельщикам. С 1 июля этого года на заседаниях совета директоров клуба будут присутствовать фанаты. Речь идёт о трёх представителях фанатов, которых будут выбирать перед каждым сезоном. Клуб обещает представить такие критерии отбора, чтобы обеспечить максимальное разнообразие в этой тройке.
«Три представителя фанатов, прошедшие отбор, будут присутствовать на заседаниях совета директоров, чтобы обеспечить учёт общих настроений болельщиков в процессе принятия клубом решений», - говорится на сайте «Челси».
Напомним, что несколько недель назад фанаты «Челси» заблокировали автобус с командой, который ехал на матч Премьер-лиги. Это была акция протеста, связанная со вступлением «Челси» в Суперлигу. Через пару часов лондонцы вышли из проекта, как и другие топовые клубы Англии.
Владельцем «Челси» является россиянин Роман Абрамович.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси
Вот это ЗДОРОВО !!!!