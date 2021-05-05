Стерлинга оскорбили на расовой почве спустя два дня после завершения бойкота соцсетей

Форвард «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг был оскорблён на расовой почве в социальных сетях. Это случилось всего спустя два дня после окончания четырёхдневного бойкота соцсетей со стороны английских клубов.

Представитель компании «Фейсбук», которой принадлежит «Инстаграм», сообщил об удаленном комментарии в адрес Стерлинга. Его посчитали «неприемлемым». В компании обещают вскоре представить новые инструменты в борьбе против расизма.

Двум болельщикам «Манчестер Сити» запретили посещение стадиона на 5 лет за оскорбления Стерлинга в 2020 году. Двумя годами ранее «Стэмфорд Бридж» навсегда закрылся на болельщика «Челси», который также отметился расистской выходкой в адрес футболиста.