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​Лам рассказал, как изменился Гвардиола

06 Мая 2021, 19:54,

Экс-игрок «Баварии» Филип Лам поговорил о Хосепе Гвардиоле, ныне успешно работающем в «Манчестер Сити».

«После того звёздного часа в Испании мы можем видеть, как Гвардиола адаптируется. Его «Барселона» была очень хороша. В 2009 и 2011 годах, когда они выигрывали Лигу чемпионов, они просто душили своих соперников. Такой стиль был возможен, поскольку клуб следовал идее Йохана Кройфа о тотальном футболе. Гвардиола был верен этой традиции. Если бы это было возможно, он бы использовал в той команде 11 Иньест.

В других клубах Гвардиоле приходилось жертвовать своим идеализмом. В «Баварии» он позволил Рибери и Роббену играть на флангах, а два крайних защитника смещались в центр, когда команда владела мячом. «Манчестер Сити» сейчас играет осторожнее, полагаясь на атлетичных защитников, которые сильны в верховой борьбе. Иногда они отдают мяч сопернику, отходят назад, обороняются и ждут момент для контратаки. Гвардиола научился получать удовольствие от простых голов, как после подач с углового или удара из-за штрафной. Теперь он не только фанат ультраатакующей «тики-таки», - сказал Лам El Pais.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Манчестер Сити, Бавария, Хосеп Гвардиола, Филипп Лам
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