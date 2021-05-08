​Гвардиола: «Тухель рассказал мне свою тактику на финал Лиги чемпионов»

Перед началом матча чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Челси» Хосеп Гвардиола и Томас Тухель о чём-то пообщались. Журналист Sky Sports в прямом эфире задал наставнику «горожан» вопрос, о чём он говорил со своим оппонентом.

«Он рассказал мне свою тактику на финал Лиги чемпионов. Теперь я её знаю!» - со смехом сказал Гвардиола.

Напомним, что 29 мая «Манчестер Сити» и «Челси» предстоит разыграть трофей Лиги чемпионов. «Горожане» добрались до финала престижнейшего клубного турнира континента впервые в своей истории.

Следить за игрой АПЛ между «Манчестер Сити» и «Челси» можно в текстовой трансляции.