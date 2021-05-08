Тухель: «Если бы Агуэро забил пенальти, у нас уже не было бы шансов»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после гостевой победы над «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

«Какое выступление мы показали во втором тайме! В первом тайме игра была более-менее равной, но в заключительные пять минут мы почти отдали матч сопернику. Если бы они забили пенальти, всё бы закончилось, и у нас уже не было бы шансов отыграться.

Я абсолютно впечатлён реакцией и игрой команды во втором тайме. По второму тайму мы заслужили победу.

Если вы хотите набрать три очка на «Этихаде», вам нужно немного удачи, моментов и решений от рефери. У нас было много полумоментов во втором тайме, так что я поздравляю команду с этим выступлением», - сказал Тухель Sky Sports.