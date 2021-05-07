​Гвардиола: «Я всегда говорил, что Премьер-лига важнее Лиги чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу приоритетов команды.

«Я всегда говорил, что Премьер-лига важнее Лиги чемпионов. Для клубов в финансовом плане очень важно получить билет в Лигу чемпионов. Чтобы стать чемпионами, нам нужна одна победа. Завтра постараемся её добыть.

Когда мы станем чемпионами, то начнём думать о финале Лиги чемпионов. Я осторожный парень. В спорте никогда нельзя говорить о победе, пока вы её не достигнете», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

8 мая «Манчестер Сити» сыграет дома против «Челси».