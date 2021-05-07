Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Гвардиола: «Я всегда говорил, что Премьер-лига важнее Лиги чемпионов»

07 Мая 2021, 16:38,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу приоритетов команды.

«Я всегда говорил, что Премьер-лига важнее Лиги чемпионов. Для клубов в финансовом плане очень важно получить билет в Лигу чемпионов. Чтобы стать чемпионами, нам нужна одна победа. Завтра постараемся её добыть.

Когда мы станем чемпионами, то начнём думать о финале Лиги чемпионов. Я осторожный парень. В спорте никогда нельзя говорить о победе, пока вы её не достигнете», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

8 мая «Манчестер Сити» сыграет дома против «Челси».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
07 Мая 2021, 18:24

Пойди скажи шейхам, сразу же тебе под зад дадут...

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