Гвардиола - о работе в Англии: «Ощущение, что мечта сбылась»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в восторге от работы в Англии.

- Я был невероятно счастлив дома в «Барселоне» и в мюнхенской «Баварии», вы не можете представить... клуб, город, - заявил Гвардиола Рио Фердинанду на BT Sport. - Мне повезло там оказаться. Но здесь мне так хорошо после проведенных 4 или 5 лет.

- У меня всегда было ощущение, что мечта сбылась. Я хотел тренировать в стране Уильяма Шекспира, стране «Битлз», стране «Оазиса», театров, фильмов. Эта страна особенная по многим, многим и многим причинам. Я хотел здесь жить. Ненавижу ноябрь и зимние месяцы в Англии, потому что мне нравится погода получше, но я имею всё необходимое для работы. Вот почему я продлил контракт, - добавил испанец.

50-летний наставник работает в «Сити» с 2016 года.