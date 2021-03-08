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Линделоф: «Мы заслужили победу над «Манчестер Сити»

08 Марта 2021, 15:48,

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0).

«Мы всегда уверены в себе, это никак не зависит от соперника. Мы понимаем, что способны обыграть любого. Нам необходимо продолжать работать, надеюсь, что мы ещё порадуем болельщиков прекрасными результатами.

Конечно, мы очень довольный той игрой, которую показали. Вся команда здорово оборонялась. «Манчестер Сити» не создавал моментов, я очень счастлив, что так произошло. Заслуженная победа», - цитирует Ленделофа пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

После двадцати восьми туров «манкунианцы» занимают второе место в английской Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Виктор Линделоф
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