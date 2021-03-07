Манчестер – красный! «Сити» Гвардиолы проиграл впервые с ноября, а «Юнайтед» вернулся на вторую строчку АПЛ

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07 Марта 2021, 21:24,
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«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли друг против друга в рамках 27-го тура АПЛ.
|2' Фернандеш Бруну (0:1)
|50' Шоу Люк (0:2)
Воскресенье выдалось очень богатым на футбольные события мирового масштаба. После дерби мадридского (точнее, во время) состоялось и манчестерское. В чемпионате Испании играли между собой первая и третья команды, а в Англии схлестнулись первая и вторая. Дерби Манчестера в кои-то веки приобретает огромное турнирное значение. Сейчас только «дьяволы» могут остановить разогнавшийся «спорткар» Хосепа Гвардиолы.
Но даже сами манкунианцы не верят в борьбу за чемпионство. Во-первых, потому что матчи против топ-клубов АПЛ у команды Сульшера в этом сезоне вообще не получаются (ни одной победы). Во-вторых, «Сити» набрал слишком шикарный ход, выиграв 21 матч подряд. Тут ещё и Давид де Хеа пропускает матч в связи с рождением дочери, травмированы Поль Погба и Хуан Мата, хотя все трое сейчас не могут назвать себя важными игроками «МЮ».
И без начали «дьяволы» очень круто. На 40-й секунде Марсьяль ворвался в штрафную площадь, собрал троих соперников и получил по ногам от Габи Жезуса, занявшегося не своим делом. Бруну Фернандеш не без проблем (Эдерсон задел мяч), но пенальти реализовал. Следом «МЮ» мог забивать второй. Канселу сначала отобрал мяч у Шоу, а потом сам же подарил сферу Люку. Англичанин пробил метров с десяти – Эдерсон на сей раз выручил.
После бурного начала «МЮ» конечно успокоился, отдав мяч «Сити». Команда Гвардиолы начала создавать моменты. С линии штрафной очень опасно били Гюндоган и Зинченко. Илкай взял чуть выше, а выстрел Александра парировал Дин Хендерсон. Рахим Стерлинг завалился в штрафной пощади, но рефери не поставил второй пенальти за тайм. Но «Сити» свои моменты не использовал. Самый показательный случился на старте второго тайма, когда Родри сумасшедшим ударом сотряс перекладину.
И через три минуты сработало главное футбольное правило: не забиваешь ты – забивают тебе. «Манчестер Юнайтед» впервые после стартовых минут убежал в осмысленную атаку. После выноса Дина Хендерсона Люк Шоу разыграл мяч с Маркусом Рэшфордом, ворвался в штрафную площадь и бильярдным ударом метров с десяти поразил угол ворот – 0:2. И опять «дьяволы» поймали кураж, на угловом ударе мог доводить дело до разгрома Марсьяль, но расстреливая Эдерсона метров с семи, француз не смог переиграть голкипера.
Только в последние десять минут давление «Манчестер Сити» вернулось, но изменить что-то уже было слишком сложно. Вот только Стерлинг не смог замкнуть прострел Уокера, подытожив неудачный матч для «горожан». Впервые с ноября прошлого года проиграли подопечные Гвардиолы, прервалась серия из 21-й победы подряд. Манчестер сегодня красный, к тому же «дьяволы» вернулись на вторую строчку АПЛ! Правда, на чемпионскую интригу это вряд ли повлияет. У «Сити» ещё 11 очков преимущества над «Юнайтед».
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити
Глобально это ситуацию никак не изменит. Играли, что предсказуемо, вторым номером, но в этот раз сделали это эффективнее, чем противник. Мелочь, а приятно.
Всех Дьяволов с победой !!!
Манчестер – красный! +
Ну от Сити я другого не ждал. Вечно сливают первой команде Манчестера
такое ощущение, что матч просто слили. в нападении нулевые горожане, в обороне стоят и смотрят, как мяч в ворота им летит. очень странный матч.
Да ладно тебе. Порадуйся просто за МЮ, раз он у тебя в интересах на профиле стоит. Никто ничего не сливал. Бывают такие дни. Как, например, в полуфинале КА против Арсенала с теми же 0:2. Лучше так для Сити сейчас, чем потом в ЛЧ против какого-нибудь Лиона, сыграть.
Жаль, что прервалась серия Сити, но думаю даже эта победа этим краснокожим не поможет. и со 2-го места их подвинут или Лестер или Челси.
А вот если не подвинут? Заметь, я этого не утверждаю. Утверждаешь ты. Что 2-го места МЮ не займет. Ну а коли займет, что потом писать придется? Ясное дело, что чемпионство у Сити в кармане. Однако и на старуху бывает проруха)
Надрали пепке задницу, чтобы сильно не пздил. Физрук есть физрук! Красных с победой!
МС готовится к вылету в 1/4 в ЛЧ))
Бл@...ребята...сегодня, вдруг, сыграли по моим установкам...почему???...нельзя играть так с середняками и разносить шити???...я в полном раздрае...но в полном а@уе...GGMU
Ничего особенного, МЮ всего лиш какой то недоклуб обыграл
Символично.
Сити совсем сырые их победная или непобедимая серия даёт двоякое впечатление - как будто они идут как бронепоезд по рельсам а на деле у них имеется ещё много проблем....
поразительно: чтобы прервать феноменальную победную серию Сити, нужно было всего лишь чётко выполнить установки тренера...
поразительно: Сульшер за 2 неполных сезона умудрился 4 раза грохнуть Пепа...
все сегодня молодцы! особенно пирожочек. по всем показателям лучший крайний защитник лиги. и это после стольких жутких травм...
GGMU!!!