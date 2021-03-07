Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Манчестер – красный! «Сити» Гвардиолы проиграл впервые с ноября, а «Юнайтед» вернулся на вторую строчку АПЛ

07 Марта 2021, 21:24,

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли друг против друга в рамках 27-го тура АПЛ.

Протокол игры  
Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед
    2' Фернандеш Бруну (0:1)
    50' Шоу Люк (0:2)
Эдерсон Мораес Канселу Жоау   65' (Уокер Кайл (   65') Стоунс Джон Диаш Рубен Зинченко Александр Де Брёйне Кевин Родри Эрнандес Гюндоган Илкай Марез Рияд Жезус Габриэль   71' (Фоден Фил (   71') Стерлинг Рахим
Запасные: Лапорт Эмерик Силва Бернарду Агуэро Серхио МендиБенжамен Стеффен Закари Фернандиньо Фернандо Торрес Ферран
Хендерсон Дин   60' Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри   32' Шоу Люк   58' Мактоминай Скотт Фред Сантос Джеймс Дэниэл Фернандеш Бруну Рэшфорд Маркус   73' (Гринвуд Мэйсон (   73') Марсьяль Антони   88' (Матич Неманья (   88')
Запасные: Уильямс Брендон Байи Эрик Диалло Амад Теллес Алекс Грант Ли Туанзебе Аксел
07 марта. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

Воскресенье выдалось очень богатым на футбольные события мирового масштаба. После дерби мадридского (точнее, во время) состоялось и манчестерское. В чемпионате Испании играли между собой первая и третья команды, а в Англии схлестнулись первая и вторая. Дерби Манчестера в кои-то веки приобретает огромное турнирное значение. Сейчас только «дьяволы» могут остановить разогнавшийся «спорткар» Хосепа Гвардиолы.

Но даже сами манкунианцы не верят в борьбу за чемпионство. Во-первых, потому что матчи против топ-клубов АПЛ у команды Сульшера в этом сезоне вообще не получаются (ни одной победы). Во-вторых, «Сити» набрал слишком шикарный ход, выиграв 21 матч подряд. Тут ещё и Давид де Хеа пропускает матч в связи с рождением дочери, травмированы Поль Погба и Хуан Мата, хотя все трое сейчас не могут назвать себя важными игроками «МЮ».

Embed from Getty Images

И без начали «дьяволы» очень круто. На 40-й секунде Марсьяль ворвался в штрафную площадь, собрал троих соперников и получил по ногам от Габи Жезуса, занявшегося не своим делом. Бруну Фернандеш не без проблем (Эдерсон задел мяч), но пенальти реализовал. Следом «МЮ» мог забивать второй. Канселу сначала отобрал мяч у Шоу, а потом сам же подарил сферу Люку. Англичанин пробил метров с десяти – Эдерсон на сей раз выручил.

После бурного начала «МЮ» конечно успокоился, отдав мяч «Сити». Команда Гвардиолы начала создавать моменты. С линии штрафной очень опасно били Гюндоган и Зинченко. Илкай взял чуть выше, а выстрел Александра парировал Дин Хендерсон. Рахим Стерлинг завалился в штрафной пощади, но рефери не поставил второй пенальти за тайм. Но «Сити» свои моменты не использовал. Самый показательный случился на старте второго тайма, когда Родри сумасшедшим ударом сотряс перекладину.

И через три минуты сработало главное футбольное правило: не забиваешь ты – забивают тебе. «Манчестер Юнайтед» впервые после стартовых минут убежал в осмысленную атаку. После выноса Дина Хендерсона Люк Шоу разыграл мяч с Маркусом Рэшфордом, ворвался в штрафную площадь и бильярдным ударом метров с десяти поразил угол ворот – 0:2. И опять «дьяволы» поймали кураж, на угловом ударе мог доводить дело до разгрома Марсьяль, но расстреливая Эдерсона метров с семи, француз не смог переиграть голкипера.

Embed from Getty Images

Только в последние десять минут давление «Манчестер Сити» вернулось, но изменить что-то уже было слишком сложно. Вот только Стерлинг не смог замкнуть прострел Уокера, подытожив неудачный матч для «горожан». Впервые с ноября прошлого года проиграли подопечные Гвардиолы, прервалась серия из 21-й победы подряд. Манчестер сегодня красный, к тому же «дьяволы» вернулись на вторую строчку АПЛ! Правда, на чемпионскую интригу это вряд ли повлияет. У «Сити» ещё 11 очков преимущества над «Юнайтед».
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити
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Комментарии (15)
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0
CELTIC FROST
07 Марта 2021, 22:08

Глобально это ситуацию никак не изменит. Играли, что предсказуемо, вторым номером, но в этот раз сделали это эффективнее, чем противник. Мелочь, а приятно.

2
Fender1988
07 Марта 2021, 21:57

Всех Дьяволов с победой !!!

1
kos34rus
07 Марта 2021, 21:52

Манчестер – красный! +

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3
fireland
07 Марта 2021, 21:52

Ну от Сити я другого не ждал. Вечно сливают первой команде Манчестера

0
pol-black
07 Марта 2021, 21:39

такое ощущение, что матч просто слили. в нападении нулевые горожане, в обороне стоят и смотрят, как мяч в ворота им летит. очень странный матч.

0
CELTIC FROST
07 Марта 2021, 22:11

Да ладно тебе. Порадуйся просто за МЮ, раз он у тебя в интересах на профиле стоит. Никто ничего не сливал. Бывают такие дни. Как, например, в полуфинале КА против Арсенала с теми же 0:2. Лучше так для Сити сейчас, чем потом в ЛЧ против какого-нибудь Лиона, сыграть.

0
sanay
07 Марта 2021, 21:38

Жаль, что прервалась серия Сити, но думаю даже эта победа этим краснокожим не поможет. и со 2-го места их подвинут или Лестер или Челси.

0
CELTIC FROST
07 Марта 2021, 22:13

А вот если не подвинут? Заметь, я этого не утверждаю. Утверждаешь ты. Что 2-го места МЮ не займет. Ну а коли займет, что потом писать придется? Ясное дело, что чемпионство у Сити в кармане. Однако и на старуху бывает проруха)

1
Sergo
07 Марта 2021, 21:34

Надрали пепке задницу, чтобы сильно не пздил. Физрук есть физрук! Красных с победой!

1
Spirit
07 Марта 2021, 21:34

МС готовится к вылету в 1/4 в ЛЧ))

0
snk6565
07 Марта 2021, 21:34

Бл@...ребята...сегодня, вдруг, сыграли по моим установкам...почему???...нельзя играть так с середняками и разносить шити???...я в полном раздрае...но в полном а@уе...GGMU

2
Артур Измаилов
07 Марта 2021, 21:31

Ничего особенного, МЮ всего лиш какой то недоклуб обыграл

0
Underdog
07 Марта 2021, 21:30

Символично.

0
Misha_diablo_football
07 Марта 2021, 21:30

Сити совсем сырые их победная или непобедимая серия даёт двоякое впечатление - как будто они идут как бронепоезд по рельсам а на деле у них имеется ещё много проблем....

2
Element-22
07 Марта 2021, 21:28

поразительно: чтобы прервать феноменальную победную серию Сити, нужно было всего лишь чётко выполнить установки тренера...
поразительно: Сульшер за 2 неполных сезона умудрился 4 раза грохнуть Пепа...
все сегодня молодцы! особенно пирожочек. по всем показателям лучший крайний защитник лиги. и это после стольких жутких травм...
GGMU!!!

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