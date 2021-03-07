Манчестер – красный! «Сити» Гвардиолы проиграл впервые с ноября, а «Юнайтед» вернулся на вторую строчку АПЛ

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли друг против друга в рамках 27-го тура АПЛ.

Воскресенье выдалось очень богатым на футбольные события мирового масштаба. После дерби мадридского (точнее, во время) состоялось и манчестерское. В чемпионате Испании играли между собой первая и третья команды, а в Англии схлестнулись первая и вторая. Дерби Манчестера в кои-то веки приобретает огромное турнирное значение. Сейчас только «дьяволы» могут остановить разогнавшийся «спорткар» Хосепа Гвардиолы.

Но даже сами манкунианцы не верят в борьбу за чемпионство. Во-первых, потому что матчи против топ-клубов АПЛ у команды Сульшера в этом сезоне вообще не получаются (ни одной победы). Во-вторых, «Сити» набрал слишком шикарный ход, выиграв 21 матч подряд. Тут ещё и Давид де Хеа пропускает матч в связи с рождением дочери, травмированы Поль Погба и Хуан Мата, хотя все трое сейчас не могут назвать себя важными игроками «МЮ».

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И без начали «дьяволы» очень круто. На 40-й секунде Марсьяль ворвался в штрафную площадь, собрал троих соперников и получил по ногам от Габи Жезуса, занявшегося не своим делом. Бруну Фернандеш не без проблем (Эдерсон задел мяч), но пенальти реализовал. Следом «МЮ» мог забивать второй. Канселу сначала отобрал мяч у Шоу, а потом сам же подарил сферу Люку. Англичанин пробил метров с десяти – Эдерсон на сей раз выручил.

После бурного начала «МЮ» конечно успокоился, отдав мяч «Сити». Команда Гвардиолы начала создавать моменты. С линии штрафной очень опасно били Гюндоган и Зинченко. Илкай взял чуть выше, а выстрел Александра парировал Дин Хендерсон. Рахим Стерлинг завалился в штрафной пощади, но рефери не поставил второй пенальти за тайм. Но «Сити» свои моменты не использовал. Самый показательный случился на старте второго тайма, когда Родри сумасшедшим ударом сотряс перекладину.

И через три минуты сработало главное футбольное правило: не забиваешь ты – забивают тебе. «Манчестер Юнайтед» впервые после стартовых минут убежал в осмысленную атаку. После выноса Дина Хендерсона Люк Шоу разыграл мяч с Маркусом Рэшфордом, ворвался в штрафную площадь и бильярдным ударом метров с десяти поразил угол ворот – 0:2. И опять «дьяволы» поймали кураж, на угловом ударе мог доводить дело до разгрома Марсьяль, но расстреливая Эдерсона метров с семи, француз не смог переиграть голкипера.

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Только в последние десять минут давление «Манчестер Сити» вернулось, но изменить что-то уже было слишком сложно. Вот только Стерлинг не смог замкнуть прострел Уокера, подытожив неудачный матч для «горожан». Впервые с ноября прошлого года проиграли подопечные Гвардиолы, прервалась серия из 21-й победы подряд. Манчестер сегодня красный, к тому же «дьяволы» вернулись на вторую строчку АПЛ! Правда, на чемпионскую интригу это вряд ли повлияет. У «Сити» ещё 11 очков преимущества над «Юнайтед».