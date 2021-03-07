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​Гвардиола: «Манчестер Сити» стал клубом, который уважают»

07 Марта 2021, 10:40,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу своего клуба. 

«Самое приятное, что сделал наш клуб за последнее десятилетие, это то, что после завоевания титула АПЛ мы каждый раз были в гонке в следующем сезоне. Самый низкий наш результат после победы в чемпионате – второе место на следующий год. Другие чемпионы через год борются за место в четвёрке, а у нас есть стабильность, чтобы всё время бороться за титул. Так вы становитесь клубом, который уважают», - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

В воскресенье «Манчестер Сити» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в дерби. Игра стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
07 Марта 2021, 12:25

Это простая логика любой андердог в матче с фаворитом будет играть вторым номером, если раскроется получит полную корзинку...

0
odessa83234
07 Марта 2021, 11:48

Ждём "уважительного" комментария от Артура Парабеллум-Изиайлова! )))

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