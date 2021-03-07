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Гвардиола: «Мы сыграли гораздо лучше, чем с «Вест Хэмом»

07 Марта 2021, 22:22,

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Это был фантастический матч. «Манчестер Юнайтед» активно прессинговал и здорово выходил в атаку. Думаю, что мы играли хорошо. К сожалению, нам не хватило терпения, поэтому хочу поздравить «Манчестер Юнайтед» с победой.

О нас будут писать, потому что мы проиграли, но нельзя забывать о 21-й победе подряд. Это футбол, такое случается. Если честно, то мы сыграли гораздо лучше, чем в матче с «Вест Хэмом». Сегодняшнее поражение станет для нас уроком», - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

После двадцати восьми туров «Манчестер Сити» продолжает уверенно лидировать в АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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