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Фернандеш рассказал, кому посвящает гол в ворота «Манчестер Сити»

07 Марта 2021, 21:47,

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Манчестер Сити».

«Всегда сложно играть против «Манчестер Сити». Почти невозможно отобрать у них мяч. Сегодня мы почти всё сделали идеально.

Ранний гол был очень важен, появилось гораздо больше пространства. Мы сохраняли концентрацию до последней минуты. Когда мы здорово играем в обороне, то понимаем, что у нас будут моменты и у чужих ворот. АПЛ – это не спринт, а марафон, нужно делать всё возможное, не обращая внимание на других.

Посвящаю гол своим детям. Каждый раз, когда я забиваю, то думаю только о них», - цитирует Фернандеша Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Бруну Фернандеш
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