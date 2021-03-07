Фернандеш рассказал, кому посвящает гол в ворота «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Манчестер Сити».

«Всегда сложно играть против «Манчестер Сити». Почти невозможно отобрать у них мяч. Сегодня мы почти всё сделали идеально.

Ранний гол был очень важен, появилось гораздо больше пространства. Мы сохраняли концентрацию до последней минуты. Когда мы здорово играем в обороне, то понимаем, что у нас будут моменты и у чужих ворот. АПЛ – это не спринт, а марафон, нужно делать всё возможное, не обращая внимание на других.

Посвящаю гол своим детям. Каждый раз, когда я забиваю, то думаю только о них», - цитирует Фернандеша Sky Sports.