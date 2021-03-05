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Гвардиола: «Страх - неправильное слово, чтобы объяснить мое отношение к «МЮ»

05 Марта 2021, 18:35,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил прогресс «Манчестер Юнайтед», ближайшего конкурента в Премьер-лиге и следующего соперника.

- Страх - неправильное слово, чтобы объяснить мое отношение к сопернику. Я невероятно уважаю «МЮ». Мы знаем о сильных сторонах соперника. Я был впечатлен тем, как команда играла на «Стэмфорд Бридж», интенсивностью, ритмом, высоким прессингом и отвагой во многих аспектах, - заявил Гвардиола на пресс-конференции.

- Мы знаем, насколько сложным соперником является «МЮ». Мы видели это в прошлые годы, и чувствую, что команда с каждым годом становится лишь сильнее, - добавил испанец.

Матч состоится в воскресенье и начнется в 19:30 мск.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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1
Марченко Максим
05 Марта 2021, 18:51

Что бы там не говорил Гвардиола ,он лукавит ).Ему как никому приятно снимать будет скальп с прямого конкурента ,да и что там таить ,главного соперника для него в АПЛ .Подождём и посмотрим...

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