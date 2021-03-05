Гвардиола: «Страх - неправильное слово, чтобы объяснить мое отношение к «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил прогресс «Манчестер Юнайтед», ближайшего конкурента в Премьер-лиге и следующего соперника.

- Страх - неправильное слово, чтобы объяснить мое отношение к сопернику. Я невероятно уважаю «МЮ». Мы знаем о сильных сторонах соперника. Я был впечатлен тем, как команда играла на «Стэмфорд Бридж», интенсивностью, ритмом, высоким прессингом и отвагой во многих аспектах, - заявил Гвардиола на пресс-конференции.

- Мы знаем, насколько сложным соперником является «МЮ». Мы видели это в прошлые годы, и чувствую, что команда с каждым годом становится лишь сильнее, - добавил испанец.

Матч состоится в воскресенье и начнется в 19:30 мск.