Гвардиола раскрыл секрет преображения «Манчестер Сити»

Невероятная победная серия «Манчестер Сити» началась в ноябре, когда «горожане» проиграли «Тоттенхэму» (0:2).

- В тот момент мы осознавали, что играли неважно, все было сложно и как-то неестественно. Мы придумали кое-что - насытить игроками зону перед штрафной, это случилось после домашней ничьей с «Вест Бромвичем» (1:1), - заявил главный тренер команды Хосеп Гвардиола в эфире BT Sport.

- Мы могли выиграть, но после этого я вышел к друзьям и коллегам и сказал: «Мне не нравится команда и наш стиль игры. Дело не в результате. Я не узнавал команду и игру, которая должна была быть. Нужно было вернуться к истокам. А, Б, В, вот и всё. Вингеры высоко и широко, много игроков в центре поля, возвращение в оборону без мяча, «животный» бег, спокойствие при владении мячом, больше полезных передач, - добавил испанец.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с отрывом в 14 очков от второго места.