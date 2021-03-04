Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гвардиола раскрыл секрет преображения «Манчестер Сити»

04 Марта 2021, 21:58,

Невероятная победная серия «Манчестер Сити» началась в ноябре, когда «горожане» проиграли «Тоттенхэму» (0:2).

- В тот момент мы осознавали, что играли неважно, все было сложно и как-то неестественно. Мы придумали кое-что - насытить игроками зону перед штрафной, это случилось после домашней ничьей с «Вест Бромвичем» (1:1), - заявил главный тренер команды Хосеп Гвардиола в эфире BT Sport.

- Мы могли выиграть, но после этого я вышел к друзьям и коллегам и сказал: «Мне не нравится команда и  наш стиль игры. Дело не в результате. Я не узнавал команду и игру, которая должна была быть. Нужно было вернуться к истокам. А, Б, В, вот и всё. Вингеры высоко и широко, много игроков в центре поля, возвращение в оборону без мяча, «животный» бег, спокойствие при владении мячом, больше полезных передач, - добавил испанец.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с отрывом в 14 очков от второго места.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола