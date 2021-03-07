Зинченко: «Создали достаточно много моментов, но чтобы выигрывать такие матчи, нам нужно забивать»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в эфире «Окко Спорт» подвёл итоги матча с «Манчестер Юнайтед» (0:2).

- Что не получилось сегодня? Как сильно первый быстрый гол вас сбил с толку?

- Начало оставляет желать лучшего, мы должны начинать гораздо агрессивнее и сконцентрированнее. Да, мы пропустили пенальти на первой минуте, но даже после этого у нас первые минуты получились не очень хорошими. Много простых потерь в не очень простых ситуациях. Даже после этого, проигрывая 0:1, мы контролировали игру на протяжении всего тайма, даже всей игры. Мы создали достаточно много моментов, но чтобы выигрывать такие матчи, нам нужно забивать.

- Прерванная серия из 21 победы подряд - насколько это болезненно и эмоционально, особенно в матче с принципиальным соперником?

- Да, конечно, это неприятно, но опять же, сейчас нет времени опускать головы, потому что еще много игр впереди. Мы участвуем во всех турнирах в сезоне и хотим выиграть всё. Мы проанализируем все то, что произошло сегодня, и будем двигаться дальше. По-другому никак.

- Конечно, всё в ваших руках, но 11 очков между вами и «Манчестер Юнайтед», 10 игр впереди. Насколько это эмоционально может на вас повлиять?

- Я думаю, это в какой-то степени должно встряхнуть команду. Но с другой стороны, мы к каждому матчу готовимся одинаково, сконцентрированы. Не важно играем ли мы против первой лиги, второй или «Манчестер Юнайтед». Мы всегда выходим с полной концентрацией, потому что у нас замечательный состав, у нас лучшие футболисты в мире. Каждый заслуживает играть и хочет играть, поэтому у нас нет времени на раскачку. Будем стараться играть лучшую игру, проанализируем этот матч и будем двигаться дальше.