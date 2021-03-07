Сульшер: «Я в восторге»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер остался доволен игрой своей команды в матче с «Манчестер Сити» (2:0).

«Я в восторге. Мы забили первый гол и здорово выглядели в первые пятнадцать минут, но в оставшиеся полчаса первого тайма я чувствовал, что мы слишком много играли на результат.

Думаю, что сегодня мы здорово защищались. Команда была очень похоже на ту, которую я хочу видеть.

«Манчестер Сити» сильно оторвался, так я не могу думать ни о чем кроме того, чтобы выступить лучше, чем в прошлом году, когда мы стали третьими», - цитирует Сульшера BBC.

Отставание «манкунианцев» от «горожан» составляет одиннадцать зачетных баллов.