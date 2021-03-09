Зинченко - о поражении от «МЮ»: «Манчестер Сити» может позволить себе ошибки»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился эмоциями после поражения в дерби от «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой «красных дьяволов» со счетом 2:0.

«Нам нужно быть более сосредоточенными. Все хорошо, мы можем позволить себе ошибки. Команда принимает участие во всех турнирах и хочет выиграть все возможные трофеи. Верим, что у нас получится», - передает слова украинского легионера портал Goal.

После 28 туров «Манчестер Сити» имеет в своем активе 65 набранных баллов. Подопечные Хосепа Гвардиолы уверенно лидируют в АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 11 очков.