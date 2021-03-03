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Гвардиола поделился ожиданиями от дерби с «Манчестер Юнайтед»

03 Марта 2021, 09:52,

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем дерби с «Манчестер Юнайтед» в рамках английской Премьер-лиги.

«Команда имеет пару дней на отдых. Я понимаю, что «Манчестер Юнайтед» сейчас очень силен. Для «Манчестер Сити» это будет возможность сделать большой шаг к чемпионству, мы приложим все усилия для победы», - приводит слова испанского тренера BBC Sport.

Матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, седьмого марта. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени.

Перед этим матчем «горожане» опережают «красных дьяволов» на 15 очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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