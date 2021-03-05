Нуну Санту, Гвардиола, Паркер и Тухель могут стать лучшими наставниками АПЛ в феврале

Премьер-лига Англии назвала имена претендентов на звание лучшего главного тренера месяца. За престижную награду поспорят Нуну Эшпириту Санту, Хосеп Гвардиола, Скотт Паркер и Томас Тухель. Голосование продлится до 8 марта, и каждый любитель футбола может принять в нем участие. Победитель будет выбран по итогам опроса болельщиков и экспертов.

«Вулверхэмптон» Нуну Эшпириту Санту не проигрывал в феврале, Гвардиола со своей командой выиграл все шесть матчей Премьер-лиги с разницей мячей +12. «Фулхэм» с Паркером отчаянно борются за выживание, а Тухель без поражений завершил свой первый полный месяц в лиге.