Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Нуну Санту, Гвардиола, Паркер и Тухель могут стать лучшими наставниками АПЛ в феврале

05 Марта 2021, 15:40,

Премьер-лига Англии назвала имена претендентов на звание лучшего главного тренера месяца. За престижную награду поспорят Нуну Эшпириту Санту, Хосеп Гвардиола, Скотт Паркер и Томас Тухель. Голосование продлится до 8 марта, и каждый любитель футбола может принять в нем участие. Победитель будет выбран по итогам опроса болельщиков и экспертов.

«Вулверхэмптон» Нуну Эшпириту Санту не проигрывал в феврале, Гвардиола со своей командой выиграл все шесть матчей Премьер-лиги с разницей мячей +12. «Фулхэм» с Паркером отчаянно борются за выживание, а Тухель без поражений завершил свой первый полный месяц в лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Томас Тухель, Нуну Эшпириту Санту, Скотт Паркер
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