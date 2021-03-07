Де Брёйне: «Неприятно проигрывать в дерби, но иногда такое случается»

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Очевидно, что мы начали игру не очень хорошо. Конечно, вся команда понимала, что это будет сложный матч. Мы здорово помогли им в моменте с первым голом, нам потребовалось минут пятнадцать, чтобы прийти в себя. После этого мы играли в целом неплохо, но не забили – это сыграло решающую роль.

Неприятно проигрывать в дерби, но иногда такое случается. Мы должны двигаться дальше, в среду нас ждёт уже другая игра. Поражение иногда помогает вам гораздо больше победы», - цитирует бельгийца Sky Sports.