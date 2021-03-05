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Гвардиола также не отпустит игроков в сборные

05 Марта 2021, 18:18,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен запретить многим игрокам «горожан» участие в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года. Дело в том, что по британским правилам, лица, прибывшие из стран «красной зоны», должны провести 10 дней в гостиницах. Речь идет об Аргентине, Бразилии, Португалии и многих странах Африки и Южной Америки. Таким образом, «Манчестер Сити» рискует потерять Серхио Агуэро, Габриэля Жезуса, Эдерсона, Бернарду Силву, Жоау Канселу и Рубена Диаша. Карантинные ограничения могут ослабить состав «Сити» на матчи с «Лестером», «Лидсом» и четвертьфинал Лиги чемпионов, если команда туда пробьется.

Гвардиола уверен, что его аргументы правильно поймут в УЕФА и ФИФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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