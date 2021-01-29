Моуринью назвал сроки возвращения Кейна

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29 Января 2021, 08:47,
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Рулевой лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о повреждении ведущего нападающего команды Гарри Кейна. Бомбардир травмировался по ходу первого тайма матча с «Ливерпулем» (1:3) и был заменен в перерыве.
«У Гарри повреждены две лодыжки. Думаю, он рискует пропустить несколько недель. Есть футболисты, которых очень тяжело заменить. Но мы попытаемся что-то сделать. Других вариантов у нас нет», - передает слова португальского тренера издание BBC Sport.
В текущем сезоне чемпионата Англии 27-летний форвард провел 19 поединков, забил 12 голов (3 - с пенальти) и отдал 11 ассистов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Жозе Моуринью, Гарри Кейн