Милнер сегодня проведёт 550-й матч в АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер попал в стартовый состав на матч 20-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма». Это значит, что англичанин проведёт 550-й матч в английском чемпионате.

Милнер станет пятым игроком в истории английской Премьер-лиги, которому покорились эти цифры. Ранее это удавалось Гарету Бэрри, Райану Гиггзу, Фрэнку Лэмпарду и Дэвиду Джеймсу.

В текущем сезоне Милнер провёл за «Ливерпуль» во всех турнирах 18 матчей, где отметился одной голевой передачей. Всего в английской Премьер-лиге англичанин отметился 53 голами и отдал 58 голевых передач.