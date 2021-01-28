Милнер сегодня проведёт 550-й матч в АПЛ

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28 Января 2021, 22:45,
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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер попал в стартовый состав на матч 20-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма». Это значит, что англичанин проведёт 550-й матч в английском чемпионате.
Милнер станет пятым игроком в истории английской Премьер-лиги, которому покорились эти цифры. Ранее это удавалось Гарету Бэрри, Райану Гиггзу, Фрэнку Лэмпарду и Дэвиду Джеймсу.
В текущем сезоне Милнер провёл за «Ливерпуль» во всех турнирах 18 матчей, где отметился одной голевой передачей. Всего в английской Премьер-лиге англичанин отметился 53 голами и отдал 58 голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
|Теги: Ливерпуль, Джеймс Милнер, Апл