Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Мане обогнал Суареса в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в АПЛ

29 Января 2021, 08:59,

Global Look Press

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» принимал на своем поле «Ливерпуль». Встреча завершилась поражением «шпор» со счетом 1:3.

Один из голов в составе мерсисайдцев забил сенегалец Садио Мане. Как информирует Football on BT Sport в «Твиттере», этот мяч стал для африканца 70-м за «красных» в рамках чемпионата Англии. Садио обогнал по этому показателю уругвайца Луиса Суареса, в активе которого 69 голов.

Больше всех за «Ливерпуль» в Премьер-лиге забил Робби Фаулер -128 мячей. Далее расположились Стивен Джеррард (120), Майкл Оуэн (118) и Мохамед Салах (87).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Садио Мане
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
29 Января 2021, 09:58

Ну, так он и играет дольше, хоть нападение Ливерпуля и фееричное сейчас. Пусть и бывают сложности, но атакующие мощности поистине уникальные. Правда, до настоящих рекордов Ливерпуля им ещё играть и играть.

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