Крауч оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство

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29 Января 2021, 12:48,
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Экс-футболист сборной Англии Питер Крауч оценил перспективы «Ливерпуля» в борьбе за чемпионский титул.
«Я считаю, что мерсисайдцы по-прежнему в чемпионской гонке. В команде собраны очень сильные футболисты. Да, у них есть проблемы в обороне, но с такой мощной атакой «Ливерпуль» никогда нельзя списывать со счетов», - передает слова Крауча портал Goal.com.
В рамках 20-го тура чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа победили на выезде лондонский «Тоттенхэм» со счетом 3:1.
«Ливерпуль» набрал 37 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Мерсисайдцы отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на четыре балла.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Питер Крауч
Недавний спад привел к тому. что шансы не очень велики. И дело тут не в МЮ и прочих. Сити. чтоб их)