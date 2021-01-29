Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Клопп: «У Матипа серьёзная травма»

29 Января 2021, 09:59,

Global Look Press

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму защитника Жоэля Матипа. 29-летний футболист получил повреждение по ходу поединка 20-го тура Премьер-лиги против лондонского «Тоттенхэма» (1:3).

«Все было отлично, кроме травмы Жоэля. На первый взгляд, там что-то серьезное. Я лишь знаю, что у него травмированы связки голеностопа. Из-за этого он не мог играть дальше», - приводит слова немецкого тренера издание Liverpool Echo.

Напомним, что в лазарете мерсисайдцев уже находятся защитники Виргил ван Дейк и Джо Гомес.

В текущем сезоне чемпионата Англии Матип принял участие в десяти матчах, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрген Клопп, Жоэль Матип
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
Тухель - новый главный тренер «Челси»
Тухель - новый главный тренер «Челси»
«Аталанта» в одну калитку вынесла «Милан» на его поле. И это ещё Миранчука не выпустили!
«Аталанта» в одну калитку вынесла «Милан» на его поле. И это ещё Миранчука не выпустили!


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола