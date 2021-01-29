Клопп: «У Матипа серьёзная травма»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму защитника Жоэля Матипа. 29-летний футболист получил повреждение по ходу поединка 20-го тура Премьер-лиги против лондонского «Тоттенхэма» (1:3).

«Все было отлично, кроме травмы Жоэля. На первый взгляд, там что-то серьезное. Я лишь знаю, что у него травмированы связки голеностопа. Из-за этого он не мог играть дальше», - приводит слова немецкого тренера издание Liverpool Echo.

Напомним, что в лазарете мерсисайдцев уже находятся защитники Виргил ван Дейк и Джо Гомес.

В текущем сезоне чемпионата Англии Матип принял участие в десяти матчах, забил один гол и сделал две результативные передачи.