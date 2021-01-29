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Кейн получил травму в матче с «Ливерпулем»

29 Января 2021, 00:21,

Global Look Press

В центральном матче 20-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» принимает «Ливерпуль». В начале второго тайма «шпоры» остались без ударного форварда Гарри Кейна, который получил травму ноги и дважды получал медицинскую помощь в первой 45-минутке. Лондонцы на второй тайм вышли без Кейна, место которого на поле занял Эрик Ламела. Помимо этого Гарри Уинкс заменил Сержа Орье, а  у «Ливерпуля» также, вероятно, из-за повреждения отсутствует Жоэль Матип, его заменил Натаниэль Филлипс.

В начале второго тайма «красные» ведут со счетом 2:1. Роберто Фирмино и Трент Александер-Арнольд забили за гостей и Пьер-Эмиль Хёйбьерг - за соперника.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Тоттенхэм, Гарри Кейн
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