Кейн получил травму в матче с «Ливерпулем»

В центральном матче 20-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» принимает «Ливерпуль». В начале второго тайма «шпоры» остались без ударного форварда Гарри Кейна, который получил травму ноги и дважды получал медицинскую помощь в первой 45-минутке. Лондонцы на второй тайм вышли без Кейна, место которого на поле занял Эрик Ламела. Помимо этого Гарри Уинкс заменил Сержа Орье, а у «Ливерпуля» также, вероятно, из-за повреждения отсутствует Жоэль Матип, его заменил Натаниэль Филлипс.

В начале второго тайма «красные» ведут со счетом 2:1. Роберто Фирмино и Трент Александер-Арнольд забили за гостей и Пьер-Эмиль Хёйбьерг - за соперника.