Мане забил рекордный гол «Ливерпуля» на выезде

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане забил третий мяч свой команды в матче 20-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма». Этот мяч оказался рекордным - сенегалец отправил в ворота соперника 800-й гол мерсисайдцев на выезде за всю историю АПЛ, сообщает Sky Sports Statto.

«Ливерпуль» догнал по этому показателю «Челси», но впереди расположились «Арсенал» (820 голов) и «Манчестер Юнайтед» (935 мячей).

Однако в этом сезоне «Ливерпуль» не так хорош в гостях. В таблице, которая учитывает только результаты гостевых матчей, подопечные Юргена Клоппа расположились лишь на 13-м месте - всего две победы в девяти матчах.