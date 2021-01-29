Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Мане забил рекордный гол «Ливерпуля» на выезде

29 Января 2021, 00:55,

Global Look Press

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане забил третий мяч свой команды в матче 20-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма». Этот мяч оказался рекордным - сенегалец отправил в ворота соперника 800-й гол мерсисайдцев на выезде за всю историю АПЛ, сообщает Sky Sports Statto.

«Ливерпуль» догнал по этому показателю «Челси», но впереди расположились «Арсенал» (820 голов) и «Манчестер Юнайтед» (935 мячей). 

Однако в этом сезоне «Ливерпуль» не так хорош в гостях. В таблице, которая учитывает только результаты гостевых матчей, подопечные Юргена Клоппа расположились лишь на 13-м месте - всего две победы в девяти матчах. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Ливерпуль, Садио Мане, Апл
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