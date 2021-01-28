Моуринью: «Ван Дейка может заменить только ван Дейк»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением о центральном защитнике «Ливерпуля» Виргиле ван Дейке в преддверии домашнего поединка против мерсисайдцев в рамках очередного тура Премьер-лиги.

«Виргила может заменит только Виргил. Однако в составе мерсисайдцев есть и другие хорошие футболисты. Хочу отметить Фабиньо, этот игрок способен закрыть многие позиции», - приводит слова португальского специалиста издание Liverpoolecho.

Встреча между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» состоится в четверг, 28-го января. Начало запланировано в 23:00 по московскому времени.