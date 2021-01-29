Клопп ликует, Моуринью в нокдауне: «Ливерпуль» отыгрался на «Тоттенхэме» после кризиса

В 20-м туре кризисный «Ливерпуль» прерывал безвыигрышную и безголевую серии.

Нынешний сезон английской Премьер-лиги уникален в плане борьбы за чемпионство. На первом месте уже успели побывать девять клубов. Последним к настоящему моменту на пьедестал вырвался «Манчестер Сити». Тогда как действующий чемпион «Ливерпуль» выпал даже из зоны Лиги чемпионов, что многие объясняют серией травм в дружине Клоппа. «Тоттенхэм» подходил к отчётному матчу, имея меньше набранных очков, однако и терял он их тоже меньше. Банда Моуринью акцентированно за чемпионство не борется, «шпоры» пониже статусом, но мы же знаем, что у Особенного всегда зашкаливающие амбиции.

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Команды на гора выдали два выхода один на один. Сначала такой момент возник у Садио Мане. Он воспользовался проникающим пасом Салаха с отскоком от Орье и оказался с глазу на глаз с Льорисом, а пальнул левее створа. «Тоттенхэм» отреагировал подобным шансом мгновенно. НꞌДомбеле отдал ещё вдали от ворот на Сона, сыгравшего в стеночку с Кейном и вывалившегося на рандеву с Алиссоном. Корейский форвард умело загнал мяч в нижний левый угол, но радоваться стал слишком рано. Мимо внимания видеоассистентов не прошло его положение «вне игры». Сон во время получения передачи от НꞌДомбеле злополучно оставил левую ногу чуть за линией офсайда, и арбитру пришлось отменять гол лондонцев.

Впрочем, Кейн с Соном не успокоились. Вскоре Гарри опять забросил мяч вперёд Хын Мину, но неудобно для Сона, и снаряд стал добычей Алиссона. Также на 22-й Сон выходил по левому полуфлангу, однако пробил слабовато в руки вратарю. В рамках ответа «красных» Мане откликнулся на кручёную закидушку Салаха и в падении ткнул мяч в Льориса. Но сенегалец, скорее всего, залез в офсайд, и в случае гола ВАР должен был сказать своё веское слово.

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«Ливерпуль» в первом тайме смотрелся посолидней, хотя привычно имел проблемы с реализацией. Главным антигероем мерсисайдцев до самой концовки первого тайма был Мане, который ещё и на 36-й минуте действовал нерасторопно, позволив Родону чисто выбить мяч у него из-под ног и не допустить выхода один на один с Льорисом. Однако в добавленное время накануне перерыва Мане всё же сработал как надо. Получив в зоне левого инсайда заброс от Хендерсона, Садио подработал мяч левой частью груди и прострелил с дроблением от газона, а Фирмино замкнул голеностопом в ворота. Юргену Клоппу сразу полегчало – его команда забила в АПЛ впервые за 5 матчей, впервые в 2021 году.

В перерыве оба тренера были вынуждены провести по вынужденной замене. Кажется, что хуже ситуация сложилась для «шпор», поскольку у них травма настигла Кейна. За «красных» же не смог продолжить матч Матип. Что касается Кейна, то в первом тайме ради него дважды появлялась на поле медицинская бригада. Естественно, это чувствительная потеря для «чёрно-белых».

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В первую минуту с небольшим второго тайма «Ливерпуль» буквально задавил своего соперника. Сначала Фирмино не разобрался с личным моментом и откатил Салаху, тот шарахнул мимо створа. Но мерсисайдцы всё равно оперативно забили второй гол. Мане вклинился слева в штрафную и пальнул низом в дальний угол. Льорис отбил, а на подхвате был Александер-Арнольд, смачно вонзивший мяч в левый угол. 0:2. Для «Тоттенхэма» хорошо, что он смог результативно ответить сразу же. Хёйбьерг от полукруга штрафной ввертел снаряд под правую штангу, и счёт трансформировался в цифры 1:2.

Инициатива перешла к «шпорам», однако через несколько минут они пропустили снова. «Ливерпуль» с результатом завершил контратаку. Салах получил поперечный пас слева и с небольшим рикошетом от Дэвиса расстрелял рамку Льориса. Но это было не 1:3. Пришёл черёд для судей отменять забитый мяч гостей. В центре поля в начале голевой атаки подыграл себе рукой Фирмино, которого слегка придерживал Дайер. Главный арбитр Мартин Аткинсон взял ответственность на себя, посмотрел видеоповтор своими глазами и вынес вердикт «гандбол».

Тем не менее третья пробоина всё-таки добралась до «Тоттенхэма», только чуть позже. На 66-й минуте Александер-Арнольд вырезал с правого фланга длинный навес влево, Родон сыграл крайне неудачно, и Мане с удовольствием вкусил голевые эмоции, влепив мяч в ближний угол. 1:3.

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Дальше сомнений в исходе матча возникло мало. Такое ощущение, что команды уже доигрывали. «Тоттенхэм» точно провалил второй тайм и не нашёл в нём никаких аргументов, кроме подарившего было надежду хозяевам гола Хёйбьерга. «Шпоры» проигрывают «красным» седьмой раз подряд с учётом всех турниров (в АПЛ - шестой подряд). А «Ливерпуль» прервал в Премьер-лиге две неприятные серии – четырёхматчевую безголевую и пятиматчевую безвыигрышную. Мерсисайдцы поднимаются на четвёртую строчку таблицы, смещая оттуда «Вест Хэм». Кризис миновал?

Кирилл Иванцов