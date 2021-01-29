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Моуринью назвал причины поражения от «Ливерпуля»

29 Января 2021, 08:22,

Global Look Press

Рулевой лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пообщался с представителями СМИ после поединка 20-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

«Было очень много ошибок в обороне, мы могли их перекрыть только голами. Как только мы пытались вернуться в игру, случалась очередная ошибка. При счете 1:2 «Тоттенхэм» хорошо боролся, но потом снова ошиблись и получили третий мяч. Очень сложно бороться с таким количеством ошибок», - передает слова португальского тренера издание BBC Sport.

«Тоттенхэм» с 33 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Ливерпуль» (37) располагается на четвертой позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Жозе Моуринью
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