Александер-Арнольд: «Ливерпуль» заслуженно победил «Тоттенхэм»

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29 Января 2021, 10:33,
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Один из лидеров «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд пообщался с журналистами после поединка 20-го тура чемпионата Англии с лондонским «Тоттенхэмом». Мерсисайдцы отпраздновали победу на выезде со счетом 3:1.
«Мы стремились к победе и заслужили ее. «Ливерпуль» доминировал большую часть встречи. Мы разработали план и придерживались его. Заслуженно набрали три очка.
В «Ливерпуле» ничего не изменилось, мы по-прежнему все та же команда, которой были всегда. У нас такой же настрой на игры», - передает слова защитника издание BBC Sport.
По итогам 20 туров АПЛ мерсисайдцы набрали 37 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Тоттенхэм, Трент Александер-Арнольд