Александер-Арнольд: «Ливерпуль» заслуженно победил «Тоттенхэм»

Один из лидеров «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд пообщался с журналистами после поединка 20-го тура чемпионата Англии с лондонским «Тоттенхэмом». Мерсисайдцы отпраздновали победу на выезде со счетом 3:1.

«Мы стремились к победе и заслужили ее. «Ливерпуль» доминировал большую часть встречи. Мы разработали план и придерживались его. Заслуженно набрали три очка.

В «Ливерпуле» ничего не изменилось, мы по-прежнему все та же команда, которой были всегда. У нас такой же настрой на игры», - передает слова защитника издание BBC Sport.

По итогам 20 туров АПЛ мерсисайдцы набрали 37 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице.