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Клопп подвёл итоги матча с «Тоттенхэмом»

29 Января 2021, 08:33,

Global Look Press

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги поединка против лондонского «Тоттенхэма» в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги. Матч завершился победой мерсисайдцев со счетом 3:1.

«Прекрасная игра, я полностью доволен. Мы сыграли по своему плану. Забивали голы в нужные моменты, так что все отлично, за исключением пропущенного гола. Мы хорошо сыграли в обороне. Отличный результат, я отметил для себя много позитивных моментов», - цитирует немецкого специалиста издание BBC Sport.

«Ливерпуль» с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Тоттенхэм» (33) располагается на шестой строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
29 Января 2021, 09:59

Победила команда с более высоким классом, так можно в общем написать.

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