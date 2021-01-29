Клопп подвёл итоги матча с «Тоттенхэмом»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги поединка против лондонского «Тоттенхэма» в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги. Матч завершился победой мерсисайдцев со счетом 3:1.

«Прекрасная игра, я полностью доволен. Мы сыграли по своему плану. Забивали голы в нужные моменты, так что все отлично, за исключением пропущенного гола. Мы хорошо сыграли в обороне. Отличный результат, я отметил для себя много позитивных моментов», - цитирует немецкого специалиста издание BBC Sport.

«Ливерпуль» с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Тоттенхэм» (33) располагается на шестой строчке.