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​Моуринью: «Я не друг Клоппа»

28 Января 2021, 14:33,

Global Look Press

В преддверии матча против «Ливерпуля» главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поговорил о своём оппоненте в лице Юргена Клоппа.

«Я не друг Юргена, потому что никогда не проводил времени с ним. Когда вы хорошо знаете человека, вы можете сказать: «Он мне нравится, он мой друг» или «Он мне не нравится, он мне не друг». С Юргеном мы общаемся пять минут перед матчем и пять минут после матча.

Я могу лишь сказать о Юргене то, что это уважаемый мной коллега, с которым у меня нет проблем. И я считаю, что обо мне он думает так же», - цитирует Моуринью Goal.com.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Юрген Клопп
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Комментарии (1)
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1
CELTIC FROST
28 Января 2021, 15:45

Опять заголовок вырван из контекста.

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