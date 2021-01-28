​Моуринью: «Я не друг Клоппа»

В преддверии матча против «Ливерпуля» главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поговорил о своём оппоненте в лице Юргена Клоппа.

«Я не друг Юргена, потому что никогда не проводил времени с ним. Когда вы хорошо знаете человека, вы можете сказать: «Он мне нравится, он мой друг» или «Он мне не нравится, он мне не друг». С Юргеном мы общаемся пять минут перед матчем и пять минут после матча.

Я могу лишь сказать о Юргене то, что это уважаемый мной коллега, с которым у меня нет проблем. И я считаю, что обо мне он думает так же», - цитирует Моуринью Goal.com.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени.