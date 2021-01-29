«Ливерпуль» прервал безголевую серию в АПЛ продолжительностью в 482 минуты

«Ливерпуль» на 45-й минуте открыл счёт во встрече 20-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» и прервал длительную безголевую серию.

Мерсисайдцы не забивали в английском первенстве 482 минуты. Последний раз до этого за «Ливерпуль» отличился сенегалец Садио Мане в матче против «Вест Бромвича» 27 декабря 2020 года, который закончился вничью 1:1.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» без учёта игры с «Тоттенхэмом», занимает пятое место в таблице. В случае победы подопечные Юргена Клоппа могут обойти «Вест Хэм» и приблизиться к «Лестеру» на два очка.