Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Ливерпуль» прервал безголевую серию в АПЛ продолжительностью в 482 минуты

29 Января 2021, 00:41,

Global Look Press

«Ливерпуль» на 45-й минуте открыл счёт во встрече 20-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» и прервал длительную безголевую серию. 

Мерсисайдцы не забивали в английском первенстве 482 минуты. Последний раз до этого за «Ливерпуль» отличился сенегалец Садио Мане в матче против «Вест Бромвича» 27 декабря 2020 года, который закончился вничью 1:1.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» без учёта игры с «Тоттенхэмом», занимает пятое место в таблице. В случае победы подопечные Юргена Клоппа могут обойти «Вест Хэм»  и приблизиться к «Лестеру» на два очка. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Апл
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