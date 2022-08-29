Игрок «Рубина» Кузнецов получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок

Хавбек казанского «Рубина» Даниил Кузнецов получил разрыв передней крестообразной связки, в связи с чем выбыл на длительный срок. Об этом накануне сообщил телеграм-канал футбольного клуба.

19-летний футболист является воспитанником питерского «Зенита», а в стан «рубиновых» он перебрался в феврале нынешнего года за 400 тысяч евро.

В нынешнем сезоне футболист сыграл всего в одном матче, и не сумел отметиться результативными действиями. Действующий контракт Кузнецова с «Рубином» истекает в декабре 2016 года. Стоит отметить, что у питерского «Зенита» есть право приоритетного выкупа игрока.