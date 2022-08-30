Вечером, 29 августа, бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прилетел в Казань для того, чтобы заключить контракт с «Рубином», сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что казанский клуб лидирует в гонке за подписание 32-летнего футболиста. Также была информация, что в соглашении игрока будет прописан пункт, благодаря которому он сможет расторгнуть контракт с «Рубином», если получит более выгодное предложение.

Напомним, что по окончании минувшего сезона московский клуб расторг контракт с Дзагоевым по обоюдному согласию сторон. Футболист защищал цвета «армейцев» на протяжении 14 последних лет.