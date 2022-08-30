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Первая лига

Дзагоев прилетел в Казань

 
30 Августа 2022 • 13:12 Комментировать
Рубин
...
Алания
04.09 18:00

Вечером, 29 августа, бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прилетел в Казань для того, чтобы заключить контракт с «Рубином», сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что казанский клуб лидирует в гонке за подписание 32-летнего футболиста. Также была информация, что в соглашении игрока будет прописан пункт, благодаря которому он сможет расторгнуть контракт с «Рубином», если получит более выгодное предложение.

Напомним, что по окончании минувшего сезона московский клуб расторг контракт с Дзагоевым по обоюдному согласию сторон. Футболист защищал цвета «армейцев» на протяжении 14 последних лет.   

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Алан Дзагоев Трансферы футбола - лето 2022
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РУБИН АЛАНИЯ
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