Слуцкий прокомментировал переход Дзагоева в «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал переход бывшего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева в казанский клуб.

Напомним, вчера, 2 сентября, 32-летний Дзагоев заключил с «Рубином» однолетнее соглашение. Отметим, что ранее футболист работал вместе со Слуцким на протяжении семи лет в ЦСКА.

«Опытнейший футболист, который играл и в национальной сборной, и в еврокубках. Забивал голы лучшим командами мира. Поэтому уверен, что игрок с таким мастерством сможет принести огромную пользу нашей команде», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе ЦСКА 22 матча, отметившись тремя результативными передачами. В мае нынешнего года было объявлено об уходе опытного футболиста из московского клуба, в котором он провёл 14 лет.