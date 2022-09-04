«Рубин» растранжирил запас в два гола в матче с «Аланией»

В ещё одном центральном матче восьмого тура Первой лиги играли «Рубин» с «Аланией». В первом тайме футболистам не удалось порадовать голами, а после перерыва казанцы взяли своё. Виталий Лисакович открыл счет, а не сорвавший медосмотр в «Динамо» Илья Самошников удвоил перевес - 2:0. «Рубин», казалось, уже примерялся ко второму месту, но в последние 10 минут пропустил голы после ударов Ислама Машукова и Хетага Кочиева - 2:2.
«Алания» вторая, «Рубин» - пятый с отставанием в два очка от соперника.
Протокол игры
|(1:0) Лисакович Виталий51'
|(2:0) Самошников Илья65'
|82'Машуков Ислам (2:1)
|88'Кочиев Хетаг (2:2)
Дюпин Юрий•Самошников Илья•Тесленко Егор•Аднан Али•Грицаенко Алексей15' (Кабутов Дмитрий (15') •Безруков Руслан•Горбунов Игорь•Зотов Александр•Дзагоев Алан64' (Чуперка Валерий (64') •Мусаев Леон•Лисакович Виталий
Солдатенко Ростислав•Багаев Алан• 30'Кочиев Хетаг•Засеев Азамат56' (Хабалов Алан (56') •Качмазов Сослан77' (Коротков Александр II (77') •Галоян Артур•Корян Аршак70' (Чочиев Алан (70') •Петров Максим Вячеславович56' (Мазурин Андрей (56'•Комиссаров Александр76') •Хугаев Алан•Хосонов Хетаг•Машуков Ислам
04 сентября.
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