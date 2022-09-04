«Рубин» растранжирил запас в два гола в матче с «Аланией»

В ещё одном центральном матче восьмого тура Первой лиги играли «Рубин» с «Аланией». В первом тайме футболистам не удалось порадовать голами, а после перерыва казанцы взяли своё. Виталий Лисакович открыл счет, а не сорвавший медосмотр в «Динамо» Илья Самошников удвоил перевес - 2:0. «Рубин», казалось, уже примерялся ко второму месту, но в последние 10 минут пропустил голы после ударов Ислама Машукова и Хетага Кочиева - 2:2.

«Алания» вторая, «Рубин» - пятый с отставанием в два очка от соперника.