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Первая лига

«Рубин» растранжирил запас в два гола в матче с «Аланией»

 
04 Сентября 2022 • 20:14 Комментировать
Рубин
2:2
Алания
окончен

В ещё одном центральном матче восьмого тура Первой лиги играли «Рубин» с «Аланией». В первом тайме футболистам не удалось порадовать голами, а после перерыва казанцы взяли своё. Виталий Лисакович открыл счет, а не сорвавший медосмотр в «Динамо» Илья Самошников удвоил перевес - 2:0. «Рубин», казалось, уже примерялся ко второму месту, но в последние 10 минут пропустил голы после ударов Ислама Машукова и Хетага Кочиева - 2:2.

«Алания» вторая, «Рубин» - пятый с отставанием в два очка от соперника.

Протокол игры  
Рубин2:2Алания
(1:0) Лисакович Виталий51'  
(2:0) Самошников Илья65'  
  82'Машуков Ислам (2:1)
  88'Кочиев Хетаг (2:2)
Дюпин ЮрийСамошников ИльяТесленко ЕгорАднан АлиГрицаенко Алексей 15' (Кабутов Дмитрий ( 15') Безруков РусланГорбунов ИгорьЗотов АлександрДзагоев Алан 64' (Чуперка Валерий ( 64') Мусаев ЛеонЛисакович Виталий
Запасные: Моисеев КириллБакаев СолтмурадКостюков МихаилАпшацев МаратПопов АртёмМуллин КамильИсмагилов АртёмФаттахов ЛенарБеленов АлександрКосарев Кирилл
Солдатенко РостиславБагаев Алан  30'Кочиев ХетагЗасеев Азамат 56' (Хабалов Алан ( 56') Качмазов Сослан 77' (Коротков Александр II ( 77') Галоян АртурКорян Аршак 70' (Чочиев Алан ( 70') Петров Максим Вячеславович 56' (Мазурин Андрей ( 56'Комиссаров Александр 76') Хугаев АланХосонов ХетагМашуков Ислам
Запасные: Дауров РусланБутаев АллонТарба ЗаурТомаев АзаматДзахов ДавидТатаев АлексейНатабашвили Георгий
04 сентября.

 

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окончен Динамо Махачкала 1:1 Акрон 1.78 3.65 4.60
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