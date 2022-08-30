Дзагоев сможет расторгнуть контракт с «Рубином», если получит более заманчивое предложение

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время может перейти в «Рубин», сообщает Metaratings.

По информации источника, в соглашении 32-летнего футболиста будет прописан пункт, который позволит ему расторгнуть контракт с казанским клубом, если получит более выгодное предложение.

Ранее сообщалось, что интерес к Дзагоеву проявляют и другие клубы, но на данный момент именно «Рубин» является фаворитом в борьбе за подписание экс-игрока сборной России.

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «армейцев» 22 матча, в которых отметился тремя результативными передачами. Напомним, что возглавляет «Рубин» Леонид Слуцкий, который хорошо знаком с Дзагоевым по совместной работе в ЦСКА.