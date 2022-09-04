​Дзагоев дебютирует за «Рубин» в игре с «Аланией»

В воскресенье «Рубин» проведёт матч Первой лиги против «Алании». С первых минут на поле выйдет полузащитник Алан Дзагоев. На днях экс-игрок ЦСКА подписал трудовое соглашение с казанским клубом.

Полностью состав «Рубина» выглядит так: Дюпин, Самошников, Тесленко, Грицаенко, Аднан, Мусаев, Дзагоев, Зотов, Горбунов, Безруков, Лисакович.

Напомним, что ранее Алан Дзагоев выступал за ЦСКА на протяжении четырнадцати с половиной лет.

Следить за развитием событий в матче «Рубин» - «Алания» можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.