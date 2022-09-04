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Первая лига

​Дзагоев дебютирует за «Рубин» в игре с «Аланией»

 
04 Сентября 2022 • 17:04 Комментировать
Рубин
0:0
Алания
1 1.98 X 3.65 2 3.70
1-й тайм

В воскресенье «Рубин» проведёт матч Первой лиги против «Алании». С первых минут на поле выйдет полузащитник Алан Дзагоев. На днях экс-игрок ЦСКА подписал трудовое соглашение с казанским клубом.

Полностью состав «Рубина» выглядит так: Дюпин, Самошников, Тесленко, Грицаенко, Аднан, Мусаев, Дзагоев, Зотов, Горбунов, Безруков, Лисакович.

Напомним, что ранее Алан Дзагоев выступал за ЦСКА на протяжении четырнадцати с половиной лет.

Следить за развитием событий в матче «Рубин» - «Алания» можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Алан Дзагоев
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РУБИН АЛАНИЯ
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окончен Енисей 1:1 СКА-Хабаровск
окончен Родина Москва 1:2 Краснодар-2
Идет 46 минута КАМАЗ 0:0 Балтика
Идет 53 минута Волга Ульяновск 0:1 Велес Москва
Идет 8 минута Рубин 0:0 Алания 1.98 3.65 3.70
Идет 9 минута Динамо Махачкала 0:0 Акрон 1.78 3.65 4.60
Идет 10 минута Нефтехимик 0:0 Шинник
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