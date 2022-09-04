​Слуцкий жалуется на судейство

«Рубин» в воскресенье огорчил своих болельщиков. Команда Леонида Слуцкого до 82-й минуты вела в игре против «Алании» со счётом 2:0, но в итоге встреча Первой лиги завершилась вничью - 2:2.

После игры Леонид Слуцкий пожаловался на судейство. Так, например, назначенный в ворота «Рубина» пенальти, с которого «Алания» забила первый гол, тренер казанцев считает смешным.

«До смешного пенальти мы полностью контролировали ход встречи, у соперника не было ни одного момента», - высказался Слуцкий.

Тренер «Рубина» напомнил, что по итогам прошлого тура ЭСК признала, что игрока команды соперника нужно было удалять при счёте 1:0 в пользу казанцев. Теперь же «рубиновые» снова столкнулись с ошибкой рефери. Так считает Слуцкий.

«Сегодня нам ставят несуществующий пенальти, там даже не было контакта», - заявил тренер.