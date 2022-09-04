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Первая лига

​Слуцкий жалуется на судейство

 
04 Сентября 2022 • 21:31 Комментировать (1)
Рубин
2:2
Алания
окончен

«Рубин» в воскресенье огорчил своих болельщиков. Команда Леонида Слуцкого до 82-й минуты вела в игре против «Алании» со счётом 2:0, но в итоге встреча Первой лиги завершилась вничью - 2:2.

После игры Леонид Слуцкий пожаловался на судейство. Так, например, назначенный в ворота «Рубина» пенальти, с которого «Алания» забила первый гол, тренер казанцев считает смешным.

«До смешного пенальти мы полностью контролировали ход встречи, у соперника не было ни одного момента», - высказался Слуцкий.

Тренер «Рубина» напомнил, что по итогам прошлого тура ЭСК признала, что игрока команды соперника нужно было удалять при счёте 1:0 в пользу казанцев. Теперь же «рубиновые» снова столкнулись с ошибкой рефери. Так считает Слуцкий.

«Сегодня нам ставят несуществующий пенальти, там даже не было контакта», - заявил тренер.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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Комментарии (1)
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KUGO
04 Сентября 2022 в 22:33
Согласен со Слуцким... Но... надо побеждать убедительно, а Рубин, забив 2 гола "расслабился".
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окончен Волга Ульяновск 0:2 Велес Москва
окончен Динамо Махачкала 1:1 Акрон 1.78 3.65 4.60
окончен Нефтехимик 1:0 Шинник
окончен Рубин 2:2 Алания 1.98 3.65 3.70
окончен ФК Кубань 0:0 Волгарь
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