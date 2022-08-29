Дзагоев может пополнить ряды «Рубина»

Российский полузащитник Алан Дзагоев близок к переходу в казанский «Рубин», выступающий в Первой лиге. Эту новость приводит «Чемпионат», ссылаясь на свои источники.

«У Дзагоева есть несколько вариантов, помимо «Рубина», но сейчас именно казанский клуб является фаворитом в борьбе за подписание игрока», - подчеркивает информатор.

32-летний спортсмен покинул ряды столичного ЦСКА после контракта, растянувшегося почти на 15 лет. В составе «армейцев» он провел 397 матчей, в которых забил 77 голов и отдал 93 результативных передачи. На счету Алана десять выигранных трофеев в рамках российских турниров.