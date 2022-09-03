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Первая лига

Дзагоев рассказал о том, что побудило его перейти в «Рубин»

 
03 Сентября 2022 • 13:25 Комментировать
Рубин
...
Алания
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04.09 18:00

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев, подписавший 2 сентября однолетний контракт с «Рубином», рассказал о том, как происходил его переход в казанский клуб.

По словам 32-летнего футболиста, определяющую роль в этом трансфере сыграл главный тренер команды Леонид Слуцкий.

«Да у нас всё быстро случилось. Леонид Викторович позвонил, всё обозначил, буквально за три дня всё решилось. Никаких долгих раздумий не было», — цитирует Дзагоева пресс-служба «Рубина».

Также футболист признался, что его не испугала перспектива выступлений в Первой лиге и он готов помогать команде решать проставленные перед ней задачи.

Свой следующий матч «Рубин» проведёт завтра, 4 сентября, против «Алании». Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Алан Дзагоев
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РУБИН АЛАНИЯ
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